В мэрии Омска прокомментировали жалобу на контролера, забравшего удостоверение

«В его присутствии моя дочь оплатила через валидатор проезд “Омкой”, по его требованию предъявила документ, подтверждающий, что она студентка. Но его это не устроило, ничего не объяснив, он отрывает фото от документа, отдает ей, а сам документ забирает себе со словами: “можете жаловаться”. Это что вообще происходит? Ребенок несовершеннолетний, едет с экзамена, никого не трогает…», — говорится в анонимном сообщении.