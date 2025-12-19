В мэрии Омска прокомментировали жалобу на контролера, забравшего удостоверение

Как заявляет анонимный автор, во время проверки один из контролеров забрал и не вернул удостоверение у ее дочери-студентки. Заявляется, что мужчина оторвал и вернул девушке фотографию, оставив само удостоверение себе.
«В его присутствии моя дочь оплатила через валидатор проезд “Омкой”, по его требованию предъявила документ, подтверждающий, что она студентка. Но его это не устроило, ничего не объяснив, он отрывает фото от документа, отдает ей, а сам документ забирает себе со словами: “можете жаловаться”. Это что вообще происходит? Ребенок несовершеннолетний, едет с экзамена, никого не трогает…», — говорится в анонимном сообщении.
К посту прилагается видео, где мужчина говорит, что не отдаст справку. При этом в начале видео звук периодически пропадает, и что именно говорит контролер — разобрать сложно.
В городской администрации дали предварительный комментарий по ситуации, заявив о проведении проверки.
«По фактам, изложенным в посте, департамент транспорта проведет проверку действий контролера», — говорится в официальном сообщении.
Добавим, жалоба вызвала множество откликов, однако многие омичи предположили, что справка студентки могла быть просроченной, а значит — недействительной. При этом все сошлись во мнении, что просто так забрать документ нельзя.