Синоптик Шувалов: погода на Новый год будет как в фильме «Ирония судьбы»

«Следовательно, можно ожидать, предположительно, что короткие похолодания, которые наверняка еще будут в этом месяце 23, 24 и 25 числа, когда температура может понизиться в Москве и Подмосковье до 10−15 градусов мороза, вновь сменятся более теплой погодой. И вот здесь, при смене холода на тепло, могут пройти довольно приличные снегопады», — сказал Шувалов.