Синоптик Шувалов: погода на Новый год будет как в фильме «Ирония судьбы»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал aif.ru, какая погода будет в Москве на Новый год.
«Более-менее достоверный прогноз дается только до 7 дней. За пределами 7 дней это скорее размышления. Но похоже, если провести некую аналогию, погода на Новый год будет по-настоящему зимняя», — сказал Шувалов.
Он констатировал, что с начала декабря в столице преобладает теплая погода, преимущественно без осадков: снега как не было, так и нет. А похолодания, если и случаются, то носят очень короткий характер.
«Следовательно, можно ожидать, предположительно, что короткие похолодания, которые наверняка еще будут в этом месяце 23, 24 и 25 числа, когда температура может понизиться в Москве и Подмосковье до 10−15 градусов мороза, вновь сменятся более теплой погодой. И вот здесь, при смене холода на тепло, могут пройти довольно приличные снегопады», — сказал Шувалов.
По словам синоптика, снегопады можно ожидать 28 и 29 декабря, и не исключено, что новогодняя ночь будет приблизительно такая же, как в фильме «Ирония судьбы».
«То есть ветрено, с небольшим снегом и температурой воздуха порядка 0 −5 градусов», — подытожил Шувалов.
