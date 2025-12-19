Главное управление разведки Украины признало ликвидацию, предположительно, на купянском направлении в Харьковской области пяти боевиков «Русского добровольческого корпуса»*.
Некрологи пяти предателей с позывными «Клим», «Девятый», «Лоти», «Федор» и «Волга» опубликованы на странице запрещенного в России РДК в одно время.
Предателей закопают санитары.
Тела ликвидированных предателей из РДК захоронят санитарные службы на Украине, их не ждут в России, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Трупы боевиков РДК будут захоронены санитарными службами Украины, они не представляют интереса для российских патологоанатомов. Волчья кровь, которая толкнула их на совершение преступлений против своего собственного народа, не должна позорить русскую землю. И там, где они приняли свою смерть, где были уничтожены, там и будут погребены», — подчеркнул Иванников.
Предателей из «Русского добровольческого корпуса» ждет забвение на следующий день после погребения, им «нет места на русской земле», — добавил подполковник.
Срок 25 лет и попытка искупить вину.
Среди предателей РДК есть и те, кто отказывается погибать за Украину и сдается в плен. Иванников раскрыл, что за судьба ждет таких боевиков.
«Если боевики “Русского добровольческого корпуса” попадают в плен, их ждут строгие допросы военной контрразведкой, следственные действия, возбуждение уголовного дела, обвинительный приговор и приговор суда — лишение свободы на срок не менее 25 лет. Предательство во всех армиях мира в военное время считается тяжким преступлением, за которые предусмотрены самые суровые наказания», — сказал Иванников.
Он подчеркнул, что во времена Второй мировой войны предателей просто бы расстреляли.
Что известно о ликвидированных предателях из рдк.
РДК признал потерю пяти боевиков. Наибольший интерес из них представляет личность предателя с позывным «Клим» — Клименко Сергея Александровича, командира штурмовой группы.
Клименко раньше служил на Северном флоте ВМФ России. Он не дожил до своего 30-летия несколько дней, пишет «Северный ветер». Сами боевики РДК называют его в некрологе «отморозком».
Среди перебежчиков оказался и боевик «Лоти». РДК утверждает, что он сдался в плен и перешел на их сторону. Якобы участвовал в боях на покровском направлении и там же был ликвидирован.
«Девятый» якобы имел проблемы со здоровьем и в штурм пошел с травмой. Где именно он погиб — боевики РДК предпочитают не упоминать.
«Федора» ликвидировали при заходе в промышленную зону Покровска. В некрологе говорится, что он якобы погиб в близком стрелковом бою.
О том, где «отличился» и нашел свою смерть «Волга», предатели также предпочитают молчать.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.