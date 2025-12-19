«Трупы боевиков РДК будут захоронены санитарными службами Украины, они не представляют интереса для российских патологоанатомов. Волчья кровь, которая толкнула их на совершение преступлений против своего собственного народа, не должна позорить русскую землю. И там, где они приняли свою смерть, где были уничтожены, там и будут погребены», — подчеркнул Иванников.