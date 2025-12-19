Ричмонд
Военные РФ уничтожили роботизированную платформу ВСУ на харьковском участке

Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Север» ликвидировали украинскую роботизированную платформу в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали роботизированную платформу, а также ретрансляторы Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы войск беспилотных систем российской группировки войск «Север».

«В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем группировки “Север” в Харьковской области обнаружили активность украинских операторов БПЛА, которые устанавливали антенны и ретрансляторы. После проведения доразведки была обнаружена наземная роботизированная платформа, перевозящая боекомплект и продовольствие на позиции противника», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» получили координаты и точными ударами ликвидировали спрятанную машину украинского расчёта, а также оборудование управления, с помощью которого солдаты ВСУ управляли БПЛА.

Напомним, российские военные сорвали ротацию украинских бригад в Харьковской области. Военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали четыре внедорожника украинских войск, а также до 15 человек живой силы противника.

Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.

