Военные РФ уничтожили роботизированную платформу ВСУ на харьковском участке

Российские военнослужащие ликвидировали роботизированную платформу, а также ретрансляторы Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы войск беспилотных систем российской группировки войск «Север».
«В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем группировки “Север” в Харьковской области обнаружили активность украинских операторов БПЛА, которые устанавливали антенны и ретрансляторы. После проведения доразведки была обнаружена наземная роботизированная платформа, перевозящая боекомплект и продовольствие на позиции противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что расчёты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» получили координаты и точными ударами ликвидировали спрятанную машину украинского расчёта, а также оборудование управления, с помощью которого солдаты ВСУ управляли БПЛА.
Напомним, российские военные сорвали ротацию украинских бригад в Харьковской области. Военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали четыре внедорожника украинских войск, а также до 15 человек живой силы противника.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.