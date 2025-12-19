В Екатеринбурге прокуратура начала проверку сообщения о стае бродячих собак

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по сообщению СМИ о стае агрессивных бездомных собак, бродящих вдоль домов № 170 и № 170а на улице Крауля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
— В СМИ размещена видеозапись, согласно которой не менее 13 безнадзорных животных бегут по автомобильной дороге и тротуару, создавая помехи движению транспортных средств и проходу граждан, — рассказали в ведомстве.
Как сообщается, из-за бродячих животных родители боятся выпускать детей одних на улицу. Проверкой по данному сообщению займется Верх-Исетская районная прокуратура. Ее сотрудники установят, насколько факт наличия бродячих по улице собак соответствует действительности, а также проверят деятельность организации по отлову таких животных.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в надзорном органе.