Выяснилась возможная причина ухода Барщевского из Конституционного суда

О своем уходе Барщевский сообщил 18 декабря во время заседания Конституционного суда. Он отметил, что не всегда соглашался с решениями КС, однако по ключевым вопросам, определяющим жизнь страны, его позиция совпадала с позицией суда. Также он выразил сожаление по поводу прекращения практики публикации особых мнений судей, которые, по его словам, имели большое значение для развития юридической науки.