Выяснилась возможная причина ухода Барщевского из Конституционного суда

Уход Михаила Барщевского с поста представителя правительства в Конституционном суде России мог быть связан с громким «делом Ларисы Долиной». Такую версию озвучил политолог Георгий Бовт, обратив внимание на косвенные связи вокруг резонансного процесса.
По его оценке, отставка Барщевского может быть обусловлена его опосредованным участием в деле. Адвокат народной артистки России Мария Пухова работает в адвокатской коллегии «Барщевский и партнеры», основанной Михаилом Барщевским. Именно этот факт, как считают наблюдатели, оказался чувствительным на фоне общественного резонанса.
О своем уходе Барщевский сообщил 18 декабря во время заседания Конституционного суда. Он отметил, что не всегда соглашался с решениями КС, однако по ключевым вопросам, определяющим жизнь страны, его позиция совпадала с позицией суда. Также он выразил сожаление по поводу прекращения практики публикации особых мнений судей, которые, по его словам, имели большое значение для развития юридической науки.
История, получившая широкий общественный отклик, связана с продажей Ларисой Долиной квартиры в Москве. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд. Первая судебная инстанция поддержала артистку, вернув ей жилье и не обязав компенсировать покупательнице Полине Лурье уплаченные 112 млн рублей.
Такое решение вызвало резкую реакцию в обществе. В социальных сетях развернулась масштабная дискуссия о справедливости вердикта, а на саму Долину обрушилась волна критики. Дело дошло до Верховного суда, который отменил ранее принятые судебные акты и признал право собственности за Полиной Лурье.
В ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. На этом фоне версия о связи кадрового решения в Конституционном суде с резонансным процессом продолжает активно обсуждаться в экспертной среде.
