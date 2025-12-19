В Новосибирске обработаны почти 3 тысячи елей антивандальным раствором

Специалисты Горзеленхоза Новосибирска завершили обработку городских елей антивандальным раствором в преддверии новогодних праздников. Эта мера направлена на защиту хвойных деревьев от вандалов и браконьеров, которые часто ломают ветви для новогодних букетов или вырубают деревья для личного использования. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.