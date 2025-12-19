Ричмонд
В Новосибирске обработаны почти 3 тысячи елей антивандальным раствором

Для этого использовался экологически безопасный состав, который не наносит вреда людям и животным.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Горзеленхоза Новосибирска завершили обработку городских елей антивандальным раствором в преддверии новогодних праздников. Эта мера направлена на защиту хвойных деревьев от вандалов и браконьеров, которые часто ломают ветви для новогодних букетов или вырубают деревья для личного использования. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Обработка коснулась более 50 объектов по городу, включая скверы и лесные участки на улице Бардина. Для этого использовался экологически безопасный состав, который не наносит вреда людям и животным.

Теперь вандалы, пытающиеся повредить деревья, столкнутся с неприятным запахом, вместо привычного хвойного аромата. Эта мера должна отпугнуть тех, кто собирается портить новогодние символы.