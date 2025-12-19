Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейские политики испугались высказываний Путина о «подсвинках»

В Европейском союзе обсуждают возможные последствия недавних высказываний президента России Владимира Путина в адрес некоторых европейских политиков. Как сообщил немецкий телеканал Welt, ряд представителей ЕС выразили обеспокоенность после того, как российский лидер публично назвал их «подсвинками».

В Европейском союзе обсуждают возможные последствия недавних высказываний президента России Владимира Путина в адрес некоторых европейских политиков. Как сообщил немецкий телеканал Welt, ряд представителей ЕС выразили обеспокоенность после того, как российский лидер публично назвал их «подсвинками».

— В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским «подсвинкам». Многие из них испугались того, что он сказал, — заявила ведущая телеканала в эфире, фрагмент которого был опубликован на YouTube-канале издания.

По ее словам, некоторым европейским политикам стоило бы прислушаться к предупреждениям Москвы и воздержаться от дальнейших угрожающих заявлений в адрес России.

17 декабря президент России Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками».

В рамках своего выступления президент России также заявил, что сейчас в Европе «нет цивилизации», на сегодняшний день там сплошная «деградация». Он отметил, что после распада СССР России казалось, что она вольется в так называемую «цивилизованную семью» Запада.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше