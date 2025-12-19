Европейские политики испугались высказываний Путина о «подсвинках»

В Европейском союзе обсуждают возможные последствия недавних высказываний президента России Владимира Путина в адрес некоторых европейских политиков. Как сообщил немецкий телеканал Welt, ряд представителей ЕС выразили обеспокоенность после того, как российский лидер публично назвал их «подсвинками».
— В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским «подсвинкам». Многие из них испугались того, что он сказал, — заявила ведущая телеканала в эфире, фрагмент которого был опубликован на YouTube-канале издания.
По ее словам, некоторым европейским политикам стоило бы прислушаться к предупреждениям Москвы и воздержаться от дальнейших угрожающих заявлений в адрес России.
17 декабря президент России Владимир Путин назвал европейских политиков «подсвинками».
В рамках своего выступления президент России также заявил, что сейчас в Европе «нет цивилизации», на сегодняшний день там сплошная «деградация». Он отметил, что после распада СССР России казалось, что она вольется в так называемую «цивилизованную семью» Запада.