Поставленный на дежурство в РБ «Орешник» будет сдерживать удары по РФ

«В том, что одна из последних разработок российского ВПК — “Орешник” — поставлен в Белоруссию для обеспечения сдерживание со стороны возможного противника в лице западных стран европейских, то ничего здесь удивительного нет. Это дает возможность обезопасить в рамках союзного договора не только Белоруссию, но и Российскую Федерацию на западном направлении, откуда может быть нанесён по территории нашей страны один из возможных ударов в будущем», — сказал он.