Поставленный на дежурство в РБ «Орешник» будет сдерживать удары по РФ

Ракетный комплекс «Орешник», как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, «заступает на боевое дежурство». Комментируя это сообщение, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов заявил aif.ru, «Орешник» будет защищать и Белоруссию, и Россию.
«В том, что одна из последних разработок российского ВПК — “Орешник” — поставлен в Белоруссию для обеспечения сдерживание со стороны возможного противника в лице западных стран европейских, то ничего здесь удивительного нет. Это дает возможность обезопасить в рамках союзного договора не только Белоруссию, но и Российскую Федерацию на западном направлении, откуда может быть нанесён по территории нашей страны один из возможных ударов в будущем», — сказал он.
Сыртланов подчеркнул, что размещение «Орешника» в Белоруссии — «очень правильное решение для упреждения направления возможного главного удара».
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Орешник» планируется поставить на боевое дежурство до конца текущего года. Комплекс оснащён гиперзвуковой ракетой. В ноябре прошлого года он уже применялся в боевых условиях.