Раскрыто, кто возглавил рейтинг самых дорогих артистов России в 2025-м

Размер гонораров на российской эстраде напрямую зависит от популярности исполнителя, уровня узнаваемости и востребованности репертуара. Эти факторы формируют итоговую стоимость концертных выступлений.

По оценке продюсера Виктора Дробыша, на сегодняшний день самой высокооплачиваемой артисткой остается Надежда Кадышева. Один ее выход на сцену оценивается минимум в 50 млн рублей. В профессиональной среде ее называют самым рейтинговым и финансово успешным исполнителем на отечественной эстраде.

Следом в списке идет Сергей Шнуров. Его концертные доходы заметно ниже, однако одно выступление по-прежнему способно принести около 30 млн рублей.

В тройку самых дорогих артистов также входит Филипп Киркоров. За одно шоу король российской эстрады получает порядка 25 млн рублей.

Другие популярные исполнители, включая Леонида Агутина, Полину Гагарину и Сергея Лазарева, оценивают свои выступления значительно скромнее. Их гонорары, как правило, находятся в диапазоне от 10 до 15 млн рублей.

Стало известно, сколько денег выделит Евросоюз Киеву без российских активов.

