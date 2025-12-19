Раскрыто, кто возглавил рейтинг самых дорогих артистов России в 2025-м

По оценке продюсера Виктора Дробыша, на сегодняшний день самой высокооплачиваемой артисткой остается Надежда Кадышева. Один ее выход на сцену оценивается минимум в 50 млн рублей. В профессиональной среде ее называют самым рейтинговым и финансово успешным исполнителем на отечественной эстраде.