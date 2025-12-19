В Приморском крае 31 декабря изменится расписание пригородных электропоездов

Как сообщает пресс-служба АО «Экспресс Приморья», в канун нового года — 31 декабря — изменено расписание электричек. В этот дань все электропоезда будут работать по расписанию выходного дня. А электропоезд № 6384 «Уссурийск — Мыс Чуркин» на 6.40 будет курсировать до станции Владивосток.
Кроме этого, отменены следующие электрички:
— № 6357 «Луговая — Раздольное» на 8:12;
— № 6309 «Мыс Чуркин — Кипарисово» на 9:25;
— № 6340 «Кипарисово — Владивосток» на 12:39;
— № 6382 «Кипарисово — Мыс Чуркин» на 19:40.