В Приморском крае 31 декабря изменится расписание пригородных электропоездов

Как сообщает пресс-служба АО «Экспресс Приморья», в канун нового года — 31 декабря — изменено расписание электричек. В этот дань все электропоезда будут работать по расписанию выходного дня. А электропоезд № 6384 «Уссурийск — Мыс Чуркин» на 6.40 будет курсировать до станции Владивосток.