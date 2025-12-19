В Перми «Молот» крупно проиграл «Югре»

В Перми «Молот» принимал одного из лидеров регулярного сезона ВХЛ. Пермяки полностью провалили первый период матча против «Югры», пропустив три безответных шайбы.
Хозяева льда проиграли со счетом 2:5 (0;3, 1:1, 1:1). В составе «Молота» две шайбы забросил Тесанов, «Югры» — Макеев, Бусаров, Попов, Маклозян и Казаков.
Команда из «Перми» делит 15−18-е места с четырьмя командами, набрав равное количество очков. Впереди «Молот» ждет еще три матча в родных стенах: 20 декабря — против «Рубина», 22 декабря«- “Зауралья”, 24 декабря — “Омских Крыльев”.