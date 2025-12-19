Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми «Молот» крупно проиграл «Югре»

Пермяки провалили первый период домашней встречи.

Источник: Комсомольская правда

В Перми «Молот» принимал одного из лидеров регулярного сезона ВХЛ. Пермяки полностью провалили первый период матча против «Югры», пропустив три безответных шайбы.

Хозяева льда проиграли со счетом 2:5 (0;3, 1:1, 1:1). В составе «Молота» две шайбы забросил Тесанов, «Югры» — Макеев, Бусаров, Попов, Маклозян и Казаков.

Команда из «Перми» делит 15−18-е места с четырьмя командами, набрав равное количество очков. Впереди «Молот» ждет еще три матча в родных стенах: 20 декабря — против «Рубина», 22 декабря«- “Зауралья”, 24 декабря — “Омских Крыльев”.