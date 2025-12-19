Продовольственные ярмарки пройдут в выходные во Владивостоке

Как сообщает пресс-служба управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города, на ярмарках будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также мясной, молочной и рыбной продукции, сладостей, выпечки, солений и деликатесов.
В субботу, 20 декабря, продукция будет представлена на ярмарке в районе Жигура, 2б и в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
В воскресенье, 21 декабря, ярмарки развернутся по адресам: Жигура, 2б, Верхнепортовая, 2 г и Басаргина, 15.
Купить здесь продукты можно будет в течение всего дня, до 20:00.