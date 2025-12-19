Продовольственные ярмарки пройдут в выходные во Владивостоке

Как сообщает пресс-служба управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города, на ярмарках будет предложен широкий ассортимент овощей, фруктов, а также мясной, молочной и рыбной продукции, сладостей, выпечки, солений и деликатесов.