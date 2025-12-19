Ричмонд
В Алмазарском районе Ташкента в течение пяти дней будут периодические отключения электричества

Vaib.uz (Узбекистан. 19 декабря). Плохие новости для жителей Алмазарского района Ташкента. В ряде махаллей здесь в течение пяти дней с 19 по 23 декабря будут наблюдаться периодические отключения электричества.

Источник: Vaib.Uz

По данным РЭС, отключения снова связаны с модернизацией подстанции «Сагбон». Здесь проводится ввод в эксплуатацию нового оборудования, его настройка и распределение нагрузки, что требует временных технических ограничений.

Отключения коснутся махаллей Ahil, Bostonobod, Galaba, Gulsaroy, Islom ota, Istiqbol, Moyariq, Oltinsoy, Paxta, Qichqiriq, Tabassum, Tepaguzar, Umid, Yangi Toshkent, Yoshlik и Elparvar.

Энергетики заявляют, что работы могут завершиться раньше запланированного срока, однако предупреждают жителей о возможных неудобствах в этот период и приносят извинения за доставленные временные сложности.