В Алмазарском районе Ташкента в течение пяти дней будут периодические отключения электричества

По данным РЭС, отключения снова связаны с модернизацией подстанции «Сагбон». Здесь проводится ввод в эксплуатацию нового оборудования, его настройка и распределение нагрузки, что требует временных технических ограничений.
Отключения коснутся махаллей Ahil, Bostonobod, Galaba, Gulsaroy, Islom ota, Istiqbol, Moyariq, Oltinsoy, Paxta, Qichqiriq, Tabassum, Tepaguzar, Umid, Yangi Toshkent, Yoshlik и Elparvar.
Энергетики заявляют, что работы могут завершиться раньше запланированного срока, однако предупреждают жителей о возможных неудобствах в этот период и приносят извинения за доставленные временные сложности.