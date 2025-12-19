В Самарканде выявили подпольный бойцовский клуб. Здесь планировали организовать турнир по MMA, где бойцы сражались бы за деньги

В одном из спортивных клубов Акдарьинского района Самаркандской области местный 22-летний житель, работавший тренером, без согласования с управлением спорта и другими правоохранительными органами самостоятельно организовал соревнование для молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. Для участия в нелегальном турнире он собрал с 20 человек по 4 миллиона сумов, подвергая здоровье и жизнь участников серьёзной опасности.