В Самарканде выявили подпольный бойцовский клуб. Здесь планировали организовать турнир по MMA, где бойцы сражались бы за деньги

В одном из спортивных клубов Акдарьинского района Самаркандской области местный 22-летний житель, работавший тренером, без согласования с управлением спорта и другими правоохранительными органами самостоятельно организовал соревнование для молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. Для участия в нелегальном турнире он собрал с 20 человек по 4 миллиона сумов, подвергая здоровье и жизнь участников серьёзной опасности.
В результате оперативного мероприятия сотрудники правоохранительных органов доставили в районное отделение внутренних дел 40 спортсменов и любителей различных направлений, которые собирались принять участие в соревновании.
Из этого числа девять участников оказались несовершеннолетними — в отношении их родителей была применена ответственность по статье 47 Кодекса об административной ответственности, а двое подростков были помещены в областной центр социальной защиты несовершеннолетних.
Руководитель клуба также понёс административную ответственность за ведение предпринимательской деятельности без регистрации — по статье 176 Кодекса об административной ответственности. Кроме того, с ним и другими фигурантами были проведены разъяснительные беседы.
Специалисты напоминают: участие в неофициальных бойцовских клубах и подпольных соревнованиях может привести к тяжёлым травмам и серьёзно угрожать жизни и здоровью молодых людей.