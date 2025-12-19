Превратили в пушечное мясо: гробы с колумбийцами полетели домой из-под Сум

В боях за Юнаковку в Сумской области ликвидировали 67 наемников ВСУ из Латинской Америки. Российские бойцы продолжают продвигаться на сумском направлении, несмотря на то, что в информационном поле наступило некоторое затишье о ситуации в этой зоне.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с aif.ru объяснил, с чем связано массовое появление наемников на этом направлении и как сейчас складывается ситуация под Сумами.
Наемников расходуют в первую очередь.
Противник активно перебрасывает подразделения со стороны Сумской области под Купянск, где пытается контратаковать, а на их место отправляет иностранных наемников, отметил Джерелиевский.
«Купянск — их главная медийная точка сейчас. Поэтому в Сумскую область могли перебросить наемников», — сказал эксперт.
Сейчас в ВСУ идет реорганизация — расформировываются иностранные легионы и передаются в состав ВСУ.
«Большинство наемников не желают служить таким образом, потому как для них устраняют какие-то привилегированные аспекты и превращают их в пушечное мясо. Наемников в первую очередь расходуют, как чужаков», — добавил Джерелиевский.
Бомбы летят на голову ВСУ.
Сумское направление сейчас не самое медийное, однако и там идут серьезные боевые действия. Российские военные постепенно продвигаются к Сумам.
«Идет постоянное продвижение наших войск в Сумской области. Оно не слишком быстрое, то есть особого форсирования нет, но тем не менее, практически ежедневно есть продвижение. Параллельно с этим наносятся бомбовые удары, по всей линии боевого соприкосновения уничтожаются вражеские дроноводы и любые объекты, представляющие ценность для ВСУ», — сказал Джерелиевский.
ВС РФ наносят удары по тыловой логистике противника и инфраструктурным объектам, которые обеспечивают боевую устойчивость ВСУ, добавил он.
ВСУ используют многоэтажки под свои базы.
Украинская армия не имеет серьезных фортификационных сооружений в Сумской области, вместо них боевики используют жилые многоэтажные дома.
«Серьёзных фортификационных сооружений в Сумской области нет. Деньги, которые были выделены на создание оборонительных рубежей Сумской области, были в основном разворованы. Те полевые укрепления, которые есть сейчас, возведены на скорую руку. Как и в большинстве мест, оборонительными рубежами для ВСУ являются населенные пункты с многоэтажной застройкой», — пояснил военный эксперт.
Также он рассказал о потерях противника на сумском направлении. По словам Джерелиевского, военнослужащие ВС РФ массово выявляют огневые позиции операторов дронов ВСУ и наносят по ним удары.
«Сейчас потери украинских дроноводов, даже по заявлению украинских источников, вполне сопоставимы с теми потерями, что несут штурмовики», — подытожил эксперт.