Превратили в пушечное мясо: гробы с колумбийцами полетели домой из-под Сум

«Идет постоянное продвижение наших войск в Сумской области. Оно не слишком быстрое, то есть особого форсирования нет, но тем не менее, практически ежедневно есть продвижение. Параллельно с этим наносятся бомбовые удары, по всей линии боевого соприкосновения уничтожаются вражеские дроноводы и любые объекты, представляющие ценность для ВСУ», — сказал Джерелиевский.