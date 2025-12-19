Ричмонд
Лукашенко назвал Меланью Трамп «самым сильным оружием» США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нестандартный дипломатический ход для урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Вашингтон не использует свое «самое сильное оружие» — супругу президента США Меланью Трамп. Об этом Лукашенко заявил, отвечая на вопросы после своего послания народу и парламенту.

Лукашенко рассказал о разговоре со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом, в ходе которого он просил передать Трампу, что у него есть «самое сильное оружие».

— Я ему сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп», — цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко выразил уверенность, что первая леди США могла бы внести значимый вклад в решение кризиса, если бы ее активнее привлекали к политическим вопросам.

Ранее стало известно, что Лукашенко передал подарки для президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи через спецпосланника США в Минске Джона Коула. Белорусский лидер передал Коулу икону христианского святого Николая, отметив, что Трамп очень уважает этого святого. Для Меланьи Трамп он подготовил «утонченное ювелирное изделие» с белорусскими васильками. Кроме того, глава республики передал Коулу напитки.

