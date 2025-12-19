Лукашенко назвал Меланью Трамп «самым сильным оружием» США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил нестандартный дипломатический ход для урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Вашингтон не использует свое «самое сильное оружие» — супругу президента США Меланью Трамп. Об этом Лукашенко заявил, отвечая на вопросы после своего послания народу и парламенту.
Лукашенко рассказал о разговоре со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом, в ходе которого он просил передать Трампу, что у него есть «самое сильное оружие».
— Я ему сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп», — цитирует белорусского лидера БелТА.
Лукашенко выразил уверенность, что первая леди США могла бы внести значимый вклад в решение кризиса, если бы ее активнее привлекали к политическим вопросам.
Ранее стало известно, что Лукашенко передал подарки для президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи через спецпосланника США в Минске Джона Коула. Белорусский лидер передал Коулу икону христианского святого Николая, отметив, что Трамп очень уважает этого святого. Для Меланьи Трамп он подготовил «утонченное ювелирное изделие» с белорусскими васильками. Кроме того, глава республики передал Коулу напитки.