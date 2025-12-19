Лукашенко назвал Меланью Трамп «самым сильным оружием» США

Ранее стало известно, что Лукашенко передал подарки для президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи через спецпосланника США в Минске Джона Коула. Белорусский лидер передал Коулу икону христианского святого Николая, отметив, что Трамп очень уважает этого святого. Для Меланьи Трамп он подготовил «утонченное ювелирное изделие» с белорусскими васильками. Кроме того, глава республики передал Коулу напитки.