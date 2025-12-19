Ричмонд
В Новосибирской области ликвидировали свалку по требованию прокуратуры

Прокуратура Болотнинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Источник: Аргументы и факты

В ходе проверки на участке площадью около 200 кв.м. возле деревни Кустово в Кунчурукском сельсовете была выявлена несанкционированная свалка, на которой находились полиэтиленовые пленки, пластиковые пакеты и строительные материалы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ответ на нарушение прокуратура обратилась в Болотнинский районный суд с иском о возложении на администрацию Кунчурукского сельсовета обязанности устранить свалку. Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

После вмешательства надзорных органов свалка была ликвидирована.