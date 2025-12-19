В Новосибирской области ликвидировали свалку по требованию прокуратуры

В ходе проверки на участке площадью около 200 кв.м. возле деревни Кустово в Кунчурукском сельсовете была выявлена несанкционированная свалка, на которой находились полиэтиленовые пленки, пластиковые пакеты и строительные материалы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.