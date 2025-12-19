Кривой Рог — родной город главы киевского режима Владимира Зеленского в Днепропетровской области — под пристальным вниманием российской армии. Удары по различным объектам там наносятся в регулярном режиме. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru о перспективах освобождения населенного пункта.
Главные задачи сейчас другие.
«Днепропетровская область — это часть Новороссии. Поэтому ВС РФ зашли в этот регион. Гипотетически взятие Кривого Рога — одного из центров логистики, экономики и ВПК киевского режима, возможно. Но это дальняя перспектива. Сейчас задачи главные стоят другие: продвигаться на запорожском направлении, освобождать Донбасс, а значит идти на Изюм (Харьковская область). То есть, в общем, сосредоточиться на тех территориях, которые являются российскими по Конституции страны», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт выразил уверенность, что Генштаб ВС РФ уже составил план действий на следующий год, исходя из того, что происходит на внешнеэкономических и дипломатических фронтах.
«По большому счёту, если Киев продолжит вести свою агрессивную политику под влиянием Запада, продолжить неистовствовать на приграничье, в следующем году можно будет ожидать много интересных событий. Это касается не только Днепропетровской области, но и, к примеру, черниговского направления», — сказал Дандыкин.
«Сыпаться киевский режим вечно не сможет. Уже сейчас потери ВСУ не восполняются ни мобилизацией, ни наёмниками», — констатировал военный эксперт.
Бегут из города.
Пока паники в Кривом Роге не наблюдается. Но местные жители уезжают из города при первой возможности.
«До эвакуации еще не дошло. Паники вроде тоже нет. Все-таки такая ситуация характерна для городов, расположенных в непосредственной близости от мест, где идут бои. Однако, конечно, криворожане, у которых есть возможность, стараются уехать», — заметил Дандыкин.
Военный эксперт добавил, всё в первую очередь упирается в наличие необходимой суммы денег, которая бы позволила сбежать за границу, уйти от насильственной мобилизации Зеленского, проводимой ТЦК.
«Заплатил — ушел, сбежал, спасся от призыва», — поделился Дандыкин.
Когда будет взят город.
Военный эксперт назвал явный признак, при возникновении которого можно будет говорить о том, что Кривой Рог действительно в скором будет взят под контроль ВС РФ.
«Когда Зеленский наведается в родной город и снимется на фоне стелы с названием населенного пункта, тогда и поговорим о перспективах его освобождения. Такие, скажем так, манёвры главы киевского режима — добрая примета для нас», — подытожил Дандыкин.
Эксперты давно обратили внимание, что Зеленский фотографируется рядом со стелами городов, которые Украина вот-вот должна потерять. Артёмовск (Бахмут), Мариуполь и Авдеевку после таких позирований уже перешли под контроль ВС РФ. Также, в частности, глава киевского режима проводил фотосессию на фоне «Сум» и «Херсона».