Макрон: Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — сказал он.
Слова Макрона приводит агентство Agence France-Presse. Президент Франции отметил, что европейцам следует отыскать способ для этого «в ближайшие недели».
В ноябре Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину, но не исключил их участия в «силах сдерживания» после прекращения боевых действий.
По его словам, около 20 стран, включая Францию, готовы принять активное участие в деятельности всех трёх компонентов «сил сдерживания». Макрон таже высказывался о том, что если российская сторона продолжит «упорствовать», ей придётся «за это заплатить». По его словам, Франция поддерживает Киев и мобилизована в рамках «коалиции желающих».
Напомним, участники саммита ЕС достигли договорённости о выделении финансовой поддержки украинской стороне в объёме 90 миллиардов евро на двухлетний период.
Ранее сообщалось, что Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон пожаловались на поведение журналистов во время саммита ЕС в Брюсселе.