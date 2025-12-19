Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным

Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, европейцам следует отыскать способ для этого.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — сказал он.

Слова Макрона приводит агентство Agence France-Presse. Президент Франции отметил, что европейцам следует отыскать способ для этого «в ближайшие недели».

В ноябре Макрон исключил немедленную отправку французских войск на Украину, но не исключил их участия в «силах сдерживания» после прекращения боевых действий.

По его словам, около 20 стран, включая Францию, готовы принять активное участие в деятельности всех трёх компонентов «сил сдерживания». Макрон таже высказывался о том, что если российская сторона продолжит «упорствовать», ей придётся «за это заплатить». По его словам, Франция поддерживает Киев и мобилизована в рамках «коалиции желающих».

Напомним, участники саммита ЕС достигли договорённости о выделении финансовой поддержки украинской стороне в объёме 90 миллиардов евро на двухлетний период.

Ранее сообщалось, что Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон пожаловались на поведение журналистов во время саммита ЕС в Брюсселе.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше