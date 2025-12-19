Житель Красноярского края вернул 31 500 рублей за билеты на футбол

Житель Красноярского края купил через сайт три билета на матч сборных России и Нигерии за 21 тысячу рублей. Однако вместо трёх билетов компания предоставила лишь два, да и те оказались более низкой категории, чем было заказано, причём без согласия покупателя. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярска.