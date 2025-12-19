Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярского края вернул 31 500 рублей за билеты на футбол

Решение пока не вступило в законную силу.

Источник: Getty Images

Житель Красноярского края купил через сайт три билета на матч сборных России и Нигерии за 21 тысячу рублей. Однако вместо трёх билетов компания предоставила лишь два, да и те оказались более низкой категории, чем было заказано, причём без согласия покупателя. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярска.

Потребитель написал претензию с требованием вернуть деньги, но её проигнорировали. Тогда он обратился в суд, куда для защиты его прав были приглашены специалисты Роспотребнадзора.

Суд удовлетворил иск и взыскал с компании не только стоимость билетов, но и штраф. Общая сумма выплаты составила 31 500 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен имбирь и кому его нельзя.