Красноярских мужчин зовут работать в ДПС

Также предусмотрены социальные гарантии: отпуск от 40 до 60 суток; ежегодный оплачиваемый проезд до места проведения отпуска сотруднику и одному члену семьи; бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях; 100% оплата больничного; выслуга 1 год за 1,5 года; денежная компенсация за поднаём жилого помещения от 13 000 рублей в месяц; возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья; внеочередное устройство детей в садики; льготные путевки в санатории МВД РФ и летний лагерь для детей сотрудников.