Красноярских мужчин зовут работать в ДПС

О имеющихся вакансиях сообщили сегодня.
Требования к кандидатам следующие: гражданство РФ; водительское удостоверение категории «В»; военный билет для военнообязанных, не имеющих медицинских ограничений по здоровью; образование — специальное или высшее; отсутствие судимости; возраст — до 50 лет; приветствуются спортивные звания.
Условия работы: график сменный 2/2; заработная плата — от 65 000 рублей (в зависимости от выслуги, звания, должности) + материальная помощь + премии.
Также предусмотрены социальные гарантии: отпуск от 40 до 60 суток; ежегодный оплачиваемый проезд до места проведения отпуска сотруднику и одному члену семьи; бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях; 100% оплата больничного; выслуга 1 год за 1,5 года; денежная компенсация за поднаём жилого помещения от 13 000 рублей в месяц; возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья; внеочередное устройство детей в садики; льготные путевки в санатории МВД РФ и летний лагерь для детей сотрудников.
«В красноярском полку ДПС имеются вакансии инспекторов дорожно-патрульной службы, как для вновь принятых кандидатов, так и для действующих сотрудников, имеющих опыт работы и без опыта. Работая в полку ДПС, можно приобрести навыки, знания управленческой деятельности, гарантированную вероятность дальнейшего карьерного роста», — рассказали в ведомстве.
Соискателям на должность инспекторов дорожно-патрульной службы нужно обращаться к специалисту по работе с кадрами по телефонам 8−902−912−35−90, 280−37−72 (Татьяна Александровна), а также присылать резюме на электронную почту tkazynkina@mvd.ru.