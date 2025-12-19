В общежитии Хабаровска отремонтировали душ после вмешательства прокуратуры

В Хабаровске в женском общежитии Хабаровского техникума железнодорожного транспорта Дальневосточного университета путей сообщения после вмешательства прокуратуры отремонтировали душевые, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проверка, проведенная Хабаровской транспортной прокуратурой, показала множество нарушений. В помещениях обнаружили неисправность вентиляции, дефекты покрытия стен и полов, следы подтекания сантехники.
— В связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства ректору образовательного учреждения внесено представление. После этого администрация общежития приняла незамедлительные меры к очистке стен и потолков от грибкового налета и плесени, санитарной обработке помещений, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Кроме того, должностное лицо техникума привлечено к административной ответственности за несоблюдение санитарных правил по постановлению Хабаровского транспортного прокурора. В помещениях теперь сделан ремонт, приведены в порядок душевые и система вентиляции, заменен кафель.
Напомним, ранее общежития ТОГУ в Хабаровске оставались без тепла.