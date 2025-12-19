В общежитии Хабаровска отремонтировали душ после вмешательства прокуратуры

— В связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства ректору образовательного учреждения внесено представление. После этого администрация общежития приняла незамедлительные меры к очистке стен и потолков от грибкового налета и плесени, санитарной обработке помещений, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.