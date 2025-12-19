Куда пропала Долина: психолог раскрыл, что происходит с певицей

«Видно, что у человека может быть пустой взгляд, внутреннее напряжение. На вопросы, что у тебя произошло, человек не отвечает. Он ничего ничем не хочет заниматься, потому что его что-то гнетёт, напрягает, поэтому ему не до чего. В этой ситуации может снижаться там интерес к работе. Он мало общается с близкими, с друзьями, с коллегами по работе», — перечислил психолог характерные признаки жертвы мошенников.