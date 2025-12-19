Куда пропала Долина: психолог раскрыл, что происходит с певицей

Верховный Суд поставил точку в одном из самых громких гражданских споров года. Опубликован полный текст определения. Согласно его содержанию, народная артистка Лариса Долина в момент продажи своей элитной квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей действительно находилась в особом состоянии психики. Это расстройство, вызванное психологическим давлением со стороны мошенников, лишало её возможности мыслить и действовать рационально.
Что показала экспертиза: не гипноз, но беспомощность.
Согласно официальным документам Верховного суда, комплексная амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила ключевой факт: до контакта с мошенниками Лариса Долина каким-либо психическим расстройством не страдала. Однако в период совершения в отношении неё противоправных действий «на фоне имеющихся личностных особенностей» у певицы сформировалось расстройство приспособительных реакций (расстройство адаптации).
Это состояние, усугублённое выраженным эмоциональным напряжением, по выводам экспертов, лишило артистку возможности полноценно осмысливать направленность действий злоумышленников, прогнозировать возможные юридические последствия своих поступков, оказывать сопротивление внешнему давлению.
Эксперты, проводившие экспертизу, также пришли к выводу, что в отношении Долиной применялось типовое психологическое принуждение. Её единственным мотивом в этой ситуации было сохранение собственной безопасности, а осознания содействия преступникам у неё не было.
Пропала после суда.
Лариса Долина не приехала в суд и после него не связывалась ни с Полиной Лурье, которая, теперь переедет в квартиру артистки, ни с ее адвокатом. Об этом aif.ru сообщила сама адвокат Светлана Свириденко.
Друзья и знакомые пишут в соцсетях, что не могут дозвониться до певицы.
«Я вчера вернулась с гастролей. Вообще ничего не знала о ситуации с Ларисой. Пыталась ей дозвониться, но все номера, телефон заблокированы. А сегодня проснулась с температурой, — сиплым полушепотом написала в соцсетях актриса Вера Сотникова. — Мне обещали завтра помочь связаться с её дочерью — я очень обеспокоена. Пока не могу разговаривать — болею».
Психолог Сергей Ланг, комментируя ситуацию aif.ru, отметил, что жертва мошенников часто находится в состоянии, граничащем с фрустрацией, но выходит из него самостоятельно, осознав масштаб потери. Однако эксперт подчёркивает, что для полного восстановления доверия к миру и себе часто требуется помощь специалиста.
Жертва под давлением и состояние фрустрации.
Психолог Сергей Ланг назвал характерные признаки, по которым близкие могли заметить, что человек находится под влиянием мошенников, сравнивая их состояние с острым стрессом: замкнутость и закрытость, внутреннее напряжение и апатия.
«Видно, что у человека может быть пустой взгляд, внутреннее напряжение. На вопросы, что у тебя произошло, человек не отвечает. Он ничего ничем не хочет заниматься, потому что его что-то гнетёт, напрягает, поэтому ему не до чего. В этой ситуации может снижаться там интерес к работе. Он мало общается с близкими, с друзьями, с коллегами по работе», — перечислил психолог характерные признаки жертвы мошенников.
Жертва глубоко убеждена, что попала в серьезную опасность, что может вызывать даже физиологические реакции, например, нарушение артериального давления.
Ланг считает, что человек может выйти из этого состояния самостоятельно, когда начинает осознавать произошедшее. Однако этот этап сопровождается тяжелыми переживаниями.
«Появляется ощущение потери, человек чувствует свою слабость, уязвимость, разочарование в себе».
Это разочарование, по словам эксперта, связано с крушением иллюзии о собственной неуязвимости: «Все же живут в иллюзии, что их никогда никто не разведёт, никакие мошенники».
После осознания часто требуется психологическая помощь, чтобы заново научиться доверять миру и не впадать в убеждение, что «все теперь плохие, мир опасный».
Долину подвела самоуверенность.
Тем не менее, практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс выразил сомнение в том, что в момент сделки Лариса Долина находилась в состоянии фрустрации, как сказано в экспертизе.
«Фрустрация это все-таки такое состояние разочарования, когда не реализовались какие-то планы желания. Почему в данной ситуации говорится о фрустрации, не очень понятно».
По мнению Хорса, под влияние мошенников чаще всего попадают люди в одном из двух крайних состояний: состоянии страха или излишней самоуверенности.
«Если она под влиянием мошенников это делала, то это может быть состояние страха, который затмевает какую-то разумную рациональную составляющую. Человек в состояние страха, практически панического, совершает ошибки, Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях… Наоборот, человек уверен, что все делает правильно, точно не ошибется, не попадет в какую-то неприятную ситуацию, его нельзя обмануть», — заключил психолог.
Хорс склоняется ко второму сценарию, анализируя личность артистки.
«Скорее всего, именно в этом состоянии Долина все делала, учитывая её предыдущие интервью, где она рассказывала, как ей давали специальные пропуска, чтобы она по Москве ездила с нарушениями. И она была в состоянии полной уверенности в себе, что уж она сверхчеловек, которого нельзя обмануть».
Эксперт отметил, что такая самоуверенность и есть слабое место: «Долину подвела излишняя самоуверенность… представление о себе как о сверхчеловеке, которого ни в коем случае никогда никто не сможет обмануть».
Идеальная мишень для мошенников.
Хорс подчеркивает, что мошенникам легко управлять людьми на этих двух полюсах.
Устойчивым к обману является человек, находящийся в «здоровой серединке»: «…когда человек привык иногда в чем-то в себе сомневаться… пытается критически осмыслить… Такого человека нельзя вот так месяцами разводить».
Выход из-под влияния, по его мнению, происходит, когда реальность разрушает эту самоуверенность: «Сейчас она явно получила сомнения в том, что является сверхчеловеком, её тоже могут обманывать. Вот таких людей учит только реальность».
О природе «телефонного гипноза».
Хорс также развеял миф о «телефонном гипнозе», объяснив тактику мошенников простым массовым поиском уязвимых людей.
«Они просто делают чёс, обзванивают там 1000 телефонных номеров и ищут вот это слабое звено. И чаще всего это человек с неразвитым критическим мышлением, который подвластен эмоциональным состояниям, а не рациональному мышлению», — уверен психолог.
Оба психолога сходятся в том, что жертва со временем осознает произошедшее, но путь к восстановлению требует пересмотра своих убеждений о себе и мире, а также времени. Видимо, поэтому знакомые не могут дозвониться до артистки после ударившего по ней решения Верховного Суда.