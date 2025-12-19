Ричмонд
Во Владивостоке открыта регистрация на уникальный ледовый забег

Одно из самых ярких зимних спортивных событий Дальнего Востока — 11-й международный ледовый забег состоится во Владивостоке 14 февраля 2026 года.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Регистрация уже доступна на официальном сайте icerun.ru/.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в этом году во Владивосток приедут участники из Алтайского, Хабаровского, Пермского, Приморского, Ставропольского, Забайкальского и Красноярского краев, республик Бурятия, Саха (Якутия), Коми, Татарстан и Крым, из Еврейской автономной области, Амурской, Московской, Новосибирской, Сахалинской, Архангельской, Владимирской, Курганской, Кемеровской, Нижегородской и Курской областей. Также ожидается участие бегунов из Китая, Японии и других государств.

На старт уникального ледового полумарафона смогут выйти все желающие в возрасте от шести лет и старше. Участникам будут доступны дистанции на один, пять, 10, 21,1 километра, а также 15-километровая Микс Трэил дистанция, сочетающая бег по льду и суше. Особым событием станет Love Marathon — парный забег на 21,1 километра, символизирующий доверие и поддержку. Восемь лучших пар получат специальные призы.

«Для участников и зрителей будут обеспечены максимально безопасные условия. На трассе будут работать зоны обогрева и пункты питания, а в стартовом городке развернутся фудкорт и развлекательные площадки. Все участники получат дизайнерские стартовые пакеты, а каждому финишеру вручат фирменную медаль», — рассказали организаторы.

Призовой фонд соревнований в 2026 году составит 500 тысяч рублей. Абсолютные победители на дистанциях 21,1 и 15 километров получат смартфоны и другие подарки от партнеров, награды также предусмотрены и для призеров на остальных дистанциях.