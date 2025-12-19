Во Владивостоке открыта регистрация на уникальный ледовый забег

На старт уникального ледового полумарафона смогут выйти все желающие в возрасте от шести лет и старше. Участникам будут доступны дистанции на один, пять, 10, 21,1 километра, а также 15-километровая Микс Трэил дистанция, сочетающая бег по льду и суше. Особым событием станет Love Marathon — парный забег на 21,1 километра, символизирующий доверие и поддержку. Восемь лучших пар получат специальные призы.