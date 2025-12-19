Челябинский герой СВО не может заехать в квартиру из-за бездействия застройщика

Артур Зарипов просит застройщика исправить дефекты в квартире.
Кавалер двух орденов Мужества, участник СВО и с недавних пор депутат Артур Зарипов из Кунашака (Челябинская область) более полугода не может заехать с семьей в квартиру в ЖК «Русь» в Екатеринбурге. Как он рассказал URA.RU, сначала застройщик в лице ООО СЗ «Центр жилищного строительства» перенес сроки сдачи дома, после не стал исправлять выявленные дефекты, сейчас вовсе игнорирует какой-либо контакт.
«Срок сдачи дома по плану был назначен на второй квартал 2025 года. Нас с женой это, в принципе, устраивало. Мы добросовестно вносили ипотечные платежи и ждали. Но на деле все оказалось далеко от идеала: срок сдачи дома был сдвинут на осень. В конце сентября нас пригласили на приемку. Квартира была в ужасном состоянии», — рассказал URA.RU Зарипов.
По его словам, независимым коммерческим приемщиком в квартире было зафиксировано 69 недостатков. Застройщику были направлены акт и фотографии выявленных дефектов. Но при повторной приемке в середине декабря выяснилось, что из всех недостатков устранено всего семь. То есть, в квартире жить просто невозможно.
«По итогу: на дворе декабрь (очередная приемка назначена на 26 декабря), мы с кредитом и без жилья. Пока вынуждены жить у родственников и добрых людей, меняя одни стены на другие», — отметил собеседник.
URA.RU направило официальный запрос в ООО СЗ «Центр жилищного строительства». Ответ будет опубликован после получения.