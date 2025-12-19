Челябинский герой СВО не может заехать в квартиру из-за бездействия застройщика

«Срок сдачи дома по плану был назначен на второй квартал 2025 года. Нас с женой это, в принципе, устраивало. Мы добросовестно вносили ипотечные платежи и ждали. Но на деле все оказалось далеко от идеала: срок сдачи дома был сдвинут на осень. В конце сентября нас пригласили на приемку. Квартира была в ужасном состоянии», — рассказал URA.RU Зарипов.