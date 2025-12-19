Экстренные службы Новосибирской области спасли 455 человек за год

Экстренные службы Новосибирской области подвели итоги работы за 2025 год. Обсуждение прошло на пленарном заседании в правительстве региона, где рассмотрели деятельность единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По данным областных властей, за год сотрудникам экстренных служб удалось спасти 455 человек. За 11 месяцев 2025 года специалисты реагировали более чем на 8 тысяч различных происшествий.
Большая часть выездов пришлась на пожары — их было свыше 6 тысяч. Около 2 тысяч раз экстренные службы работали на местах ДТП. В течение года в регионе зарегистрировали одну чрезвычайную ситуацию.
На водоёмах помощь оказали 21 человеку. Инспекторы ГИМС МЧС России провели около 14 тысяч патрулирований на воде и в прибрежных зонах. Психологи МЧС 12 раз выезжали для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим. Для мониторинга обстановки и профилактики происшествий 756 раз применялись беспилотники.
«В 2025 году удалось достигнуть снижения основных показателей. На 23% сократилась гибель людей на пожарах, на 11% меньше погибших на водоёмах и травмированных во время ДТП», — говорится в сообщении МЧС Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что таких результатов удалось достичь за счёт выстроенного межведомственного взаимодействия и обновления материально-технической базы экстренных служб региона.