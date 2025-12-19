Ричмонд
Долина заявила в МВД о мошенничестве после требований Лурье о выселении

Лурье отправила Долиной сообщение о необходимости передать ей квартиру, после чего певица пошла в МВД.

Источник: Комсомольская правда

Артистка Лариса Долина написала заявление в МВД о мошенничестве только после сообщения покупательницы квартиры Полины Лурье о выселении певицы. Новая хозяйка потребовала передать ей жилье. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

В тексте представлена переписка Ларисы Долиной с Полиной Лурье. Покупательница недвижимости 14 июля 2024 года оповестила певицу о необходимости оставить квартиру. Однако артистка ответила, что прибудет в Москву только в конце июля. Позднее Полина Лурье еще раз потребовала передать ей квартиру.

«3 августа 2024 г. Долина Л. А. обратилась в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы с заявлением о совершении в отношении нее преступления», — отмечается в материалах.

При продаже квартиры Лариса Долина воспользовалась услугами посредников. Артистка заплатила им почти 4,5 миллиона рублей.