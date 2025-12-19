Ричмонд
«РВ»: бойцы ВС России увели дрон «Баба Яга» из-под носа ВСУ

Российские военнослужащие сумели захватить трофейный дрон ВСУ прямо в ходе боя.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продолжают успешно выполнять боевые задачи в районе Константиновки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В сообщении отмечается, что российские военнослужащие вновь сумели захватить трофей прямо в ходе боя: в ходе наступательной операции бойцы завладели ещё одним тяжёлым вражеским беспилотником-бомбардировщиком, известным под неофициальным названием «Баба Яга». Захват произошёл в непосредственной близости от позиций противника.

После этого дрон был успешно эвакуирован и доставлен на российские позиции. Отмечается, что подобные трофеи позволяют изучать технические особенности техники противника и использовать полученные данные в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что российские подразделения уничтожили до двух взводов боевиков ВСУ в ходе освобождения днепропетровского села Герасимовка.