В 30 районах Башкирии открываются предновогодние ярмарки

Жителей Башкирии приглашают на традиционные предновогодние ярмарки, где можно будет купить свежие продукты от местных производителей. Как сообщили в региональном министерстве торговли и услуг, ярмарки пройдут с 19 по 21 декабря одновременно в 30 городах и районах республики.