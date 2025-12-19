Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 30 районах Башкирии открываются предновогодние ярмарки

С 19 декабря жителей Башкирии ждут на сельскохозяйственных ярмарках.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии приглашают на традиционные предновогодние ярмарки, где можно будет купить свежие продукты от местных производителей. Как сообщили в региональном министерстве торговли и услуг, ярмарки пройдут с 19 по 21 декабря одновременно в 30 городах и районах республики.

Всего за три праздничных дня будет работать 50 ярмарочных площадок. Полный список с адресами и контактами организаторов опубликован на официальном сайте министерства торговли Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.