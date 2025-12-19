Во Франции признали неизбежное: Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что для Европы было бы целесообразно и полезно вернуться к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова передает Agence France-Presse.
«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил французский лидер.
Президент Франции подчеркнул, что европейцам следует найти путь к диалогу уже в течение следующих нескольких недель.
В июле 2025 года французский глава впервые за три года позвонил по телефону российскому лидеру. Тогда президенты обсуждали Украину и войну Израиля с Ираном.
Накануне Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к переговорам и решению всех вопросов мирным путем. Тогда же российский глава выразил надежду на начало диалога с Европой, но назвал подобный исход маловероятным.