Во Франции признали неизбежное: Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным

Макрон считает, что Европе полезно возобновить диалог с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что для Европы было бы целесообразно и полезно вернуться к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова передает Agence France-Presse.

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил французский лидер.

Президент Франции подчеркнул, что европейцам следует найти путь к диалогу уже в течение следующих нескольких недель.

В июле 2025 года французский глава впервые за три года позвонил по телефону российскому лидеру. Тогда президенты обсуждали Украину и войну Израиля с Ираном.

Накануне Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к переговорам и решению всех вопросов мирным путем. Тогда же российский глава выразил надежду на начало диалога с Европой, но назвал подобный исход маловероятным.