Тест: Только 10% смогут угадать все факты про олимпийского мишку!

Сегодня мы отмечаем день рождения главного символа Олимпийских игр СССР — мишки! Ровно 45 лет назад этот очаровашка влюбил в себя не только весь Союз, но и другие страны. Ответьте на 5 вопросов и узнайте, насколько хорошо вы помните историю олимпийского мишки!

Источник: Life.ru

Вы помните тот момент, когда в небе над Лужниками огромный, трогательный и такой родной мишка махнул лапой и уплыл в вечернее небо, унося с собой эпоху? Этот образ до сих пор греет душу. Ровно 45 лет назад он влюбил в себя весь мир, став не просто талисманом, а символом целой страны — открытой, душевной и гостеприимной. Его история полна удивительных деталей и секретов, которые сегодня помнят далеко не все. Проверьте, входите ли вы в те самые 10% знатоков, для которых олимпийский мишка — не просто ностальгия, а история с большой буквы!

На днях мы отмечали день рождения великого актёра Юрия Никулина! Вспомните его знаменательные роли и угадайте 7 фильмов по одному кадру! А также добавьте немного праздничного настроения и узнайте, какая вы новогодняя советская песня!

