Тест: Только 10% смогут угадать все факты про олимпийского мишку!

Вы помните тот момент, когда в небе над Лужниками огромный, трогательный и такой родной мишка махнул лапой и уплыл в вечернее небо, унося с собой эпоху? Этот образ до сих пор греет душу. Ровно 45 лет назад он влюбил в себя весь мир, став не просто талисманом, а символом целой страны — открытой, душевной и гостеприимной. Его история полна удивительных деталей и секретов, которые сегодня помнят далеко не все. Проверьте, входите ли вы в те самые 10% знатоков, для которых олимпийский мишка — не просто ностальгия, а история с большой буквы!