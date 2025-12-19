Нужны ли новые законы после дела Долиной: что говорит эксперт

Эксперт уверен, что стоит продумать и систему страхования прав собственности на жилье. Это позволить защитить людей, если споры о квартирах возникают через годы после покупки. Возможно, есть смысл создать государственную компанию, которая бы обеспечивала такое страхование для собственников на пожизненной основе.