Нужны ли новые законы после дела Долиной: что говорит эксперт

Из-за «дела Долиной» появились новые законодательные инициативы для защиты покупателей жилья. Проблема мошенничеств на рынке недвижимости никуда не делась. Бабушки под влиянием мошенников продают квартиры и переводят деньги на «безопасные счета». Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал KP.RU, как решить данную проблему.
«Депутаты на волне “дела Долиной” накидали много красивых идей, которые в основном носят характер самопиара, А проблема требует вдумчивого, комплексного подхода, а не попыток решить ее с наскоку одной звучной поправкой в законодательство», — пояснил эксперт.
По словам Апрелева, в гражданском праве размыто понятие «разумной осмотрительности», которое требуется от покупателя. В результате разные суды трактуют его по-разному, иногда требуя от покупателя невозможного.
Эксперт уверен, что стоит продумать и систему страхования прав собственности на жилье. Это позволить защитить людей, если споры о квартирах возникают через годы после покупки. Возможно, есть смысл создать государственную компанию, которая бы обеспечивала такое страхование для собственников на пожизненной основе.
