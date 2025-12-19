Сюрприз погоды: появился неожиданный прогноз синоптиков на Новый год

Жителей и гостей столицы ждёт по-настоящему кинематографичная новогодняя ночь. Сразу несколько авторитетных метеорологов сходятся во мнении: главный праздник года в Москве встретят со снегом и легким морозцем, а погода будет удивительно похожа на ту, что показана в культовом фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Как в кино.
Эксклюзивный прогноз для aif.ru дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что, хотя достоверный прогноз возможен лишь на 7 дней, общая тенденция уже ясна.
«Более-менее достоверный прогноз дается только до 7 дней. За пределами 7 дней это скорее размышления. Но похоже, если провести некую аналогию, погода на Новый год будет по-настоящему зимняя», — сказал Шувалов.
Он констатировал, что с начала декабря в столице преобладает теплая погода, преимущественно без осадков: снега как не было, так и нет. А похолодания, если и случаются, то носят очень короткий характер.
«Следовательно, можно ожидать, предположительно, что короткие похолодания, которые наверняка еще будут в этом месяце 23, 24 и 25 числа, когда температура может понизиться в Москве и Подмосковье до 10−15 градусов мороза, вновь сменятся более теплой погодой. И вот здесь, при смене холода на тепло, могут пройти довольно приличные снегопады», — сказал Шувалов.
По словам синоптика, снегопады можно ожидать 28 и 29 декабря, и не исключено, что новогодняя ночь будет приблизительно такая же, как в фильме «Ирония судьбы».
«То есть ветрено, с небольшим снегом и температурой воздуха порядка 0 −5 градусов», — сказал Шувалов.
Не исключены настоящие метели.
С Шуваловым согласна и другой известный метеоролог — ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она также уверенно предсказывает снег к празднику, но уточняет его характер.
«К Новому году снег обязательно выпадет. Но это произойдет и раньше, другое дело, что его высота будет незначительная, и надолго он, скорее всего, не задержится, тем более до 31 числа», — отметила Позднякова.
Она прогнозирует, что устойчивый снежный покров сформируется в последнюю пятидневку декабря, и этот период может быть даже очень активным: «В этот период даже не исключены настоящие метели. Так что без снега на Новый год мы с вами не останемся, это совершенно точно. Насколько его будет много, сказать сложно. Но если судить по году-аналогу, то к концу декабря снега выпадет 5−8 сантиметров».
Снеговики пока отменяются.
Однако на классические зимние забавы погода, увы, не настроена. «Чтобы лепить снеговиков и играть в снежки, нужен мокрый снег, а на Новый год ожидается сухой при отрицательной температуре воздуха», — прогнозирует синоптик.
Новогодняя ночь обещает быть идеальной.
Детали предновогодней погодной «горки» раскрывает коллега Шувалова по центру «Метео», синоптик Александр Ильин. По его словам, путь к зимней сказке будет контрастным. После морозного начала недели возможны снегопады, которые сформируют временный покров.
Зато сама новогодняя ночь, по предварительным расчетам, обещает быть идеальной.
«31 декабря в дневные часы ожидается температура от нуля до −5 градусов. Ночью и днем будет идти снег, вечером 31 декабря также небольшой снег местами пройдет. 1 января ночью температура будет от −2 до −7 градусов, а днем снова 0…-5 градусов. В новогоднюю ночь ожидается снегопад», — сказал Ильин.
Таким образом, три независимых эксперта рисуют похожую картину. Нас ждёт не слякотная оттепель, а классическая зимняя погода с падающим снегом и бодрящим морозцем — именно та атмосфера, которая создаёт неповторимое ощущение праздника и волшебства.