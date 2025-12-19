Сюрприз погоды: появился неожиданный прогноз синоптиков на Новый год

Она прогнозирует, что устойчивый снежный покров сформируется в последнюю пятидневку декабря, и этот период может быть даже очень активным: «В этот период даже не исключены настоящие метели. Так что без снега на Новый год мы с вами не останемся, это совершенно точно. Насколько его будет много, сказать сложно. Но если судить по году-аналогу, то к концу декабря снега выпадет 5−8 сантиметров».