Омским детям предлагают написать письма Снегурочке, Снеговику и Матушке Зиме

Самым известным после Деда Мороза новогодним персонажем считается его внучка — Снегурочка. Несмотря на то, что она всегда рядом с Дедушкой и помогает ему во всех новогодних хлопотах, писать ей нужно на отдельный почтовый адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 11.