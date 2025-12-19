Омским детям предлагают написать письма Снегурочке, Снеговику и Матушке Зиме

Почта России напомнила, что писать письма в преддверии Нового года жители Омской области могут не только главному волшебнику страны — Деду Морозу. Есть еще довольно любопытные зимние сказочные персонажи, которые ждут писем от маленьких омичей.
Самым известным после Деда Мороза новогодним персонажем считается его внучка — Снегурочка. Несмотря на то, что она всегда рядом с Дедушкой и помогает ему во всех новогодних хлопотах, писать ей нужно на отдельный почтовый адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 11.
Незаменимый помощник Деда Мороза — Снеговик. В его резиденцию Почта тоже доставляет письма с новогодними желаниями. Бумажные послания Снеговик ждет от жителей Омской области по адресу: 163020, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29, «Почта Снеговика».
Написать новогоднее послание можно и дочке главного новогоднего волшебника — Матушке Зиме. Ее резиденция находится в селе Яренск Архангельской области. На сказочной карте России это место официально обозначено как «Родина Матушки Зимы». Свои письма новогодней волшебнице омичи могут направлять по адресу: 165780, Архангельская область, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, д. 1.
Последний зимний сказочный адресат, кому можно отправить из Омска письмо — Девица Метелица. Ее считают официальной помощницей Дедушки и хранительницей головных уборов сказочных героев России. Писать ей письма по почте следует на адрес: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 31.