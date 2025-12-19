Подразделение иностранных наёмников Вооружённых сил Украины отказалось выходить на позиции, наёмники обосновались в квартирах в городе Сумы, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что они снимают жильё, один из украинских командиров потерял контроль над подразделением.
«В 47 омбр командир бригады М. Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наёмников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жильё в Сумах», — говорится в публикации.
Штурмовые подразделения российской группировки войск группировки «Север» продолжают наращивать темпы наступления в Сумской области при активной поддержке авиации и артиллерии. Украинские войска сосредотачивают усилия на «удержании занимаемых позиций».
Напомним, украинское командование планирует ликвидировать «иностранные легионы» в украинских сухопутных войсках. Ожидается, что наёмников передадут в украинские штурмовые войска. Иностранные наёмники не хотят быть штурмовиками и массово расторгают контракты с Вооружёнными силами Украины.
Ранее сообщалось, что российские военные авиаударом ликвидировали наёмников Вооружённых сил Украины на сумском участке.