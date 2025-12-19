ЕАБР: средний курс доллара составит 3,32 белорусского рубля в 2026 году

Что касается инфляции, то она будет находиться около обновленной целевой отметки — 7%. Ее более быстрому замедлению будет препятствовать импорт ценового давления из России, а также дефицит трудовых ресурсов. Средний курс белорусского рубля к доллару в 2026 году, как прогнозируют специалисты, составит на уровне 3,32 рубля.