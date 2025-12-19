Ричмонд
ЕАБР: средний курс доллара составит 3,32 белорусского рубля в 2026 году

ЕАБР спрогнозировал средний курс доллара в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

ЕАБР сообщил, что средний курс доллара составит 3,32 белорусского рубля в 2026 году. Подробности следуют из отчета Евразийского банка развития.

Аналитики отмечают, что в Беларуси в 2026 году прогнозируется сохранение темпов роста на уровне 1,8% с последующим ускорением. Сдерживающим фактором по-прежнему остается снижение спроса на белорусскую продукцию по причине замедления экономики ключевого торгового партнера — России. Но при этом высокая потребительская и инвестиционная активность поддерживают рост экономики.

Что касается инфляции, то она будет находиться около обновленной целевой отметки — 7%. Ее более быстрому замедлению будет препятствовать импорт ценового давления из России, а также дефицит трудовых ресурсов. Средний курс белорусского рубля к доллару в 2026 году, как прогнозируют специалисты, составит на уровне 3,32 рубля.

«Умеренное ослабление курса связано с ростом импорта и сокращением экспорта товаров на фоне сохранения чистой продажи валюты населением, поддерживающей курс», — отметили в ЕАБР.

Кстати, мы собрали главное из выступления президента Беларуси: что сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025.

Ранее Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 19 декабря.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с долларом.

Кроме того, глава Нацбанка Роман Головченко сказал, что будет с белорусским рублем в 2026 году.

