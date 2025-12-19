Ричмонд
В Ростовской области после ночной атаки БПЛА повреждены дома и сгорели три машины

После ночной атаки БПЛА в Ростовской области повреждены дома и оборваны линии электропередачи.

Источник: Комсомольская правда

Города и районы Ростовской области в ночь на 19 декабря вновь подверглись воздушной атаке БПЛА: в результате повреждены гражданские объекты и нарушено энергоснабжение в ряде населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Главное, что никто из людей не пострадал, — написал он, уточнив, что атаку отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.

В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП без электричества остались жилые дома в Болгарстрое, а также промпотребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка — возгорание ликвидировали на площади десяти квадратных метров.

В Таганроге, по данным губернатора, повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, а также загорелись три автомобиля. Кроме того, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Информация о полученном ущербе уточняется. С наступлением светлого времени суток к работе приступят муниципальные комиссии.

Читайте также.

Губернатор Ростовской области потребовал пересчитать оплату за отопление в декабре.

Ситуацию с запахом газа объяснили власти Мясниковского района Ростовской области.

