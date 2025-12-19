Мерц заявил о предоставлении Украине 90 миллиардов евро под ноль процентов

Лидеры Евросоюза приняли решение о выдаче кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро под ноль процентов. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
— Финансовый пакет для Украины гласит: беспроцентный кредит в размере €90 млрд, как я и просил, — написал политик на своей странице в X.
В своем сообщении он отметил, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию.
Днем ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о «переломе» по вопросу экспроприации российских активов на саммите Евросоюза в Брюсселе. По его словам, обсуждение так называемого репарационного кредита сосредоточено на технических аспектах.
По данным западных СМИ, страны Евросоюза опасаются ответных мер России на бессрочную заморозку 210 миллиардов евро российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине. Отмечается, что бельгийские власти опасаются, что основным объектом возможных ответных шагов станет депозитарий Euroclear.
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто в обозримом будущем. При этом американский лидер признал, что ситуация на Украине оказалась сложнее, чем он предполагал изначально.