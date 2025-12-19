В Новосибирской области спасли пенсионерку от мошенников

Пожилой женщине позвонили мошенники, представившиеся работниками компании по замене домофонов. Они попросили ее сообщить код, полученный на телефон, чтобы дать ей новый ключ. После этого последовал звонок от «следователя», который сообщил, что ее счетам угрожает опасность, так как она передала код мошенникам. Он убедил женщину снять все сбережения и отправиться в банк, даже вызвав такси.