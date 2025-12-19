В Новосибирской области спасли пенсионерку от мошенников

В Новосибирской области оперативники предотвратили мошенничество с участием 84-летней пенсионерки. Об этом сообщает МВД Новосибирской области.
Пожилой женщине позвонили мошенники, представившиеся работниками компании по замене домофонов. Они попросили ее сообщить код, полученный на телефон, чтобы дать ей новый ключ. После этого последовал звонок от «следователя», который сообщил, что ее счетам угрожает опасность, так как она передала код мошенникам. Он убедил женщину снять все сбережения и отправиться в банк, даже вызвав такси.
Однако в финансовом учреждении сотрудники полиции разоблачили обман. Благодаря действиям оперативников, более полумиллиона рублей удалось сохранить.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что пожилые люди часто становятся жертвами мошенников. Родственникам важно информировать старших родственников о схемах обмана и всегда проверять поступающие звонки.