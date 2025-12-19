Долина заявила о мошенничестве с квартирой после требований о выселении

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, после чего она продала квартиру. Впоследствии Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной. Это решение было подтверждено Московским городским судом, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на судебные акты нижестоящих инстанций. Последней инстанцией для обжалования стал Верховный суд РФ, куда с жалобой обратилась Лурье.