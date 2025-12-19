Долина заявила о мошенничестве с квартирой после требований о выселении

Певица Лариса Долина подала заявление в правоохранительные органы о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой после получения требований о передаче жилья и выселении от новой собственницы Полины Лурье. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно документам, 14 июля 2024 года Лурье направила Долиной сообщение, в котором уведомила о планируемой процедуре приема-передачи квартиры 23 июля. В ответ Долина сообщила, что сможет прибыть в Москву лишь в конце месяца. В последующие дни — 5 и 6 августа — Лурье вновь направляла сообщения, которые остались без ответа.
В материалах также указано, что 8 августа Лурье направила Долиной заказное письмо через Почту России с требованием передать квартиру и сняться с регистрационного учета. После этого, 13 августа, Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, после этого было возбуждено уголовное дело.
Певицу признали потерпевшей, а на спорную квартиру наложили арест. Кроме того, началось судебное разбирательство о праве собственности на квартиру.
Ранее сообщалось, что в августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, после чего она продала квартиру. Впоследствии Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной. Это решение было подтверждено Московским городским судом, а 27 ноября Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на судебные акты нижестоящих инстанций. Последней инстанцией для обжалования стал Верховный суд РФ, куда с жалобой обратилась Лурье.
Ранее журналисты aif.ru выяснили, что по состоянию на 18 декабря Долина по-прежнему находилась в квартире в Хамовниках.