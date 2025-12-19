На омской «Трассе смерти» погиб очередной водитель

Сегодня, 19 декабря, в 07:20 часов, в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о ДТП с летальным исходом. Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 41-летний водитель автомобиля «Хендай», двигаясь по автомобильной дороге Тюмень—Омск, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло жесткое столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом «Шакман». К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщают в ведомстве.