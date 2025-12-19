Солдат Вооружённых сил Украины из числа третьего батальона украинской 113-й отдельной бригады теробороны отправили в бой, не введя в обстановку, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что это произошло на харьковском направлении в Волчанских Хуторах. Украинские войска понесли потери.
«В Волчанские Хутора в распоряжение командира 157 омбр передан 3-й батальон 113 обр ТРО, который был брошен на передовые позиции без введения в обстановку и понёс потери, в том числе среди сержантского состав», — говорится в публикации.
Бойцы группировки войск "Север продолжают расширять зону контроля вокруг Волчанска на харьковском участке, продвигаясь в прилегающих населённых пунктах и лесополосах. Противник отступает с позиций. В Волчанских Хуторах российские военные продвинулись на 100 метров и закрепляются.
Ранее сообщалось, что подразделение иностранных наёмников отказалось выходить на позиции, наёмники обосновались в квартирах в городе Сумы.
Также стало известно, что батальон Вооружённых сил Украины «Волкодавы» понёс потери во время очередного построения. Главный сержант батальона «Волкодавы» Дмитрий Варчук вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение прямо на передовой.