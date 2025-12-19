Мощный ответ Ростова-папы: НАТО помогает Киеву атаковать юг РФ дронами с ИИ

Жители Ростовской области стали жертвами масштабной атаки беспилотников. Удары пришлись по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. Трагические последствия — три человека погибли, девять получили травмы. Среди погибших — два члена экипажа танкера класса «Волга-Дон» и житель Батайска, скончавшийся в больнице от ран. Разрушения затронули жилые дома, объекты строительства и судно. Кто стоит за этой атакой и какие новые опасные технологии были применены?
Откуда нанесли удар.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил: «Беспилотники запускали с территории Украины. И не будем исключать, что из порта Одессы в нейтральные воды могут выходить гражданские сухогрузы, с которых тоже запускают БПЛА. Затем там избавляются от следов, скажем так, от улик — катапульт и прочих средств запуска, сбрасывая всё это добро в воду, и судно продолжает движение по своему мирному маршруту».
Эта тактика превращает нейтральные акватории в стартовые площадки для ударов, значительно усложняя их обнаружение и пресечение. Она демонстрирует изощренность подходов, применяемых противником.
Реактивные дроны и комбинированные атаки.
Но главная опасность, по словам Кондратьева, кроется не только в точке запуска, а в самих аппаратах. Эксперт подчеркнул, что для удара использовались современные реактивные беспилотники.
«ВСУ все активнее и активнее применяют реактивные дроны, которые летят со скоростью 450 км в час, в отличие от дронов с двигателем внутреннего сгорания, скорость которых порядка 100 км в час. То есть скорость увеличивается в 4,5 раза», — отметил эксперт.
«В связи с этим, — добавил он, — увеличивается и нагрузка на наши средства ПВО, ведь время на обнаружение и уничтожение реактивных БПЛА существенно сокращается».
Атака на Ростовскую область, как уточнил Кондратьев, была комбинированной: противник одновременно использовал и обычные, и реактивные дроны, чтобы максимально усложнить работу систем противовоздушной обороны.
Кураторы из НАТО и искусственный интеллект.
За этими техническими новшествами, как раскрывает Максим Кондратьев, стоит серьезная аналитическая работа, поддержанная западными странами.
«Противник совершенствует атаки, собирая данные об их эффективности с бортовых систем беспилотных комплексов. Информацию накапливают ежедневно, чтобы впоследствии, а возможно это уже делается и сейчас, научить искусственный интеллект и нейросети разрабатывать тактику ударов на большие дистанции, распределять тактические задачи на полгода, месяц, неделю и на день», — сказал Кондратьев.
Для реализации столь сложных задач, по его словам, требуется огромный коллектив аналитиков. И здесь на помощь Киеву приходят союзники по НАТО.
«Мы знаем, что страны НАТО помогают Киеву специализированным программным обеспечением. В частности, это система Palantir, предназначенная для анализа данных из открытых источников, соцсетей, картографических сервисов. Цель такой работы: повысить эффективность атак на российские регионы», — сказал Кондратьев.
Начало эры террористической реактивной авиации.
Резюмируя анализ ситуации, основатель центра БПЛА делает тревожный вывод о переломном моменте в воздушной войне.
«Наступает начало эры террористической реактивной авиации. А за кулисами этой террористической реактивной авиации стоит искусственный интеллект», — подытожил Максим Кондратьев.