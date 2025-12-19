Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный ответ Ростова-папы: НАТО помогает Киеву атаковать юг РФ дронами с ИИ

Экспрт Кондратьев раскрыл детали атаки на Ростов, Батайск и Таганрог. Как ВСУ используют реактивные БПЛА со скоростью 450 км/ч, запуская их с судов, и при чем здесь ИИ и ПО НАТО. Подробности — в нашем материале.

Источник: Аргументы и факты

Жители Ростовской области стали жертвами масштабной атаки беспилотников. Удары пришлись по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. Трагические последствия — три человека погибли, девять получили травмы. Среди погибших — два члена экипажа танкера класса «Волга-Дон» и житель Батайска, скончавшийся в больнице от ран. Разрушения затронули жилые дома, объекты строительства и судно. Кто стоит за этой атакой и какие новые опасные технологии были применены?

Откуда нанесли удар.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил: «Беспилотники запускали с территории Украины. И не будем исключать, что из порта Одессы в нейтральные воды могут выходить гражданские сухогрузы, с которых тоже запускают БПЛА. Затем там избавляются от следов, скажем так, от улик — катапульт и прочих средств запуска, сбрасывая всё это добро в воду, и судно продолжает движение по своему мирному маршруту».

Эта тактика превращает нейтральные акватории в стартовые площадки для ударов, значительно усложняя их обнаружение и пресечение. Она демонстрирует изощренность подходов, применяемых противником.

Реактивные дроны и комбинированные атаки.

Но главная опасность, по словам Кондратьева, кроется не только в точке запуска, а в самих аппаратах. Эксперт подчеркнул, что для удара использовались современные реактивные беспилотники.

«ВСУ все активнее и активнее применяют реактивные дроны, которые летят со скоростью 450 км в час, в отличие от дронов с двигателем внутреннего сгорания, скорость которых порядка 100 км в час. То есть скорость увеличивается в 4,5 раза», — отметил эксперт.

«В связи с этим, — добавил он, — увеличивается и нагрузка на наши средства ПВО, ведь время на обнаружение и уничтожение реактивных БПЛА существенно сокращается».

Атака на Ростовскую область, как уточнил Кондратьев, была комбинированной: противник одновременно использовал и обычные, и реактивные дроны, чтобы максимально усложнить работу систем противовоздушной обороны.

Кураторы из НАТО и искусственный интеллект.

За этими техническими новшествами, как раскрывает Максим Кондратьев, стоит серьезная аналитическая работа, поддержанная западными странами.

«Противник совершенствует атаки, собирая данные об их эффективности с бортовых систем беспилотных комплексов. Информацию накапливают ежедневно, чтобы впоследствии, а возможно это уже делается и сейчас, научить искусственный интеллект и нейросети разрабатывать тактику ударов на большие дистанции, распределять тактические задачи на полгода, месяц, неделю и на день», — сказал Кондратьев.

Для реализации столь сложных задач, по его словам, требуется огромный коллектив аналитиков. И здесь на помощь Киеву приходят союзники по НАТО.

«Мы знаем, что страны НАТО помогают Киеву специализированным программным обеспечением. В частности, это система Palantir, предназначенная для анализа данных из открытых источников, соцсетей, картографических сервисов. Цель такой работы: повысить эффективность атак на российские регионы», — сказал Кондратьев.

Начало эры террористической реактивной авиации.

Резюмируя анализ ситуации, основатель центра БПЛА делает тревожный вывод о переломном моменте в воздушной войне.

«Наступает начало эры террористической реактивной авиации. А за кулисами этой террористической реактивной авиации стоит искусственный интеллект», — подытожил Максим Кондратьев.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше