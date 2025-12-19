Мощный ответ Ростова-папы: НАТО помогает Киеву атаковать юг РФ дронами с ИИ

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил: «Беспилотники запускали с территории Украины. И не будем исключать, что из порта Одессы в нейтральные воды могут выходить гражданские сухогрузы, с которых тоже запускают БПЛА. Затем там избавляются от следов, скажем так, от улик — катапульт и прочих средств запуска, сбрасывая всё это добро в воду, и судно продолжает движение по своему мирному маршруту».