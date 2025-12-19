В Омске лаунж-бар «Облака» откроет новый филиал в конце декабря

На данный момент у сети уже есть два заведения в Омске: одно на улице Фрунзе рядом с «Флагманом», а другое — на Индустриальной. В меню заведения — стейки, римская пицца, бургеры, рёбра, закуски и горячие блюда. Также в баре предложат большую дымную карту и авторские коктейли.