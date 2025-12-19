Ричмонд
Пять иностранцев получили повестки в военкомат после рейда в Новосибирске

Всего в ходе рейда проверили 257 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в заведениях общественного питания на улицах Хилокской и Суходольной, а также в оптово-распределительном центре в Новосибирском районе полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Всего было проверено 257 иностранцев. В итоге пять из них, кто уже получил российское гражданство, получили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также два гражданина было доставлено в отделы полиции, на них составили протоколы за нарушение режима пребывания в РФ.

— В настоящий момент решается вопрос об их выдворении с территории Российской Федерации, — добавили в ведомстве.