Зарплаты бюджетников Иркутской области вырастут на 5,7% с 1 января

По итогам девяти месяцев 2025 года средняя зарплата в бюджетной сфере уже составила 67 024 рубля.

С 1 января 2026 года зарплаты работников бюджетной сферы Иркутской области будет проиндексирована на 5,7%. Решение было принято единогласно на заседании трехсторонней комиссии. Муниципальным образованиям региона рекомендовано сделать так же.

Отметим, по итогам девяти месяцев 2025 года средняя зарплата в бюджетной сфере региона уже составила 67 024 рубля, что больше, чем за тот же период прошлого года.

В дальнейшем комиссия рассмотрит вопросы о наставничестве на предприятиях. Планируется обсудить важность корпоративной поддержки семей с детьми и закрепить эти меры в региональном соглашении.

Эксперты утвердят план работы на следующий год, а также подведет итоги конкурса «За высокую социальную эффективность», прием заявок на который начнется в феврале 2026 года. Кроме того, участники проанализируют ситуацию с погашением задолженности по зарплате и трудоустройством людей с инвалидностью.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд взыскал с организаторов подпольного казино в Иркутске 194 млн рублей.