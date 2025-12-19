Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Вансина: У РФ имеется эффективное оружие, НАТО нужно стремиться к такому

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что странам, входящим в НАТО, стоит пересмотреть подход к закупкам продукции военно-промышленного комплекса.

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что странам, входящим в НАТО, стоит пересмотреть подход к закупкам продукции военно-промышленного комплекса.

В разговоре с Belga он отметил, что альянс сейчас делает ставку на разработку и покупку самых сложных и дорогих образцов вооружений, тогда как более простая и доступная техника может быть не менее эффективной.

По его мнению, опыт России показывает, что большое количество сравнительно недорогих, но действенных вооружений и бронетехники позволяет успешно решать боевые задачи. Вансина подчеркнул, что эффективность применения этих средств производит впечатление и что странам НАТО имеет смысл учитывать такой подход, передает издание.

Военкор Александр Коц обратил внимание на учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывалось продвижение армии Европы через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва рассчитывает, что Вильнюс не будет предпринимать провокационных шагов в отношении транзита через Калининград.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше