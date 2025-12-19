Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что странам, входящим в НАТО, стоит пересмотреть подход к закупкам продукции военно-промышленного комплекса.
В разговоре с Belga он отметил, что альянс сейчас делает ставку на разработку и покупку самых сложных и дорогих образцов вооружений, тогда как более простая и доступная техника может быть не менее эффективной.
По его мнению, опыт России показывает, что большое количество сравнительно недорогих, но действенных вооружений и бронетехники позволяет успешно решать боевые задачи. Вансина подчеркнул, что эффективность применения этих средств производит впечатление и что странам НАТО имеет смысл учитывать такой подход, передает издание.
Военкор Александр Коц обратил внимание на учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывалось продвижение армии Европы через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва рассчитывает, что Вильнюс не будет предпринимать провокационных шагов в отношении транзита через Калининград.