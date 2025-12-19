С чего начал официальный визит в Японию Шавкат Мирзиёев

Собеседники отметили последовательное расширение двустороннего сотрудничества, особенно в сфере образования и подготовки кадров, культурно-гуманитарных обменов. На сегодняшний день более 3 тыс. узбекских специалистов прошли стажировки в Японии, свыше 440 — получили высшее образование на основе стипендий. В 7 вузах Узбекистана преподают японский язык.