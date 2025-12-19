Стало известно самое загадочное место России по версии телезрителей

Святилище Савин привлекло особое внимание зрителей как археологический и астрономический объект. Исследователи считают, что комплекс свидетельствует о высоком уровне знаний древних обитателей региона, которые еще около 5000 лет назад ориентировались по звездному небу и совмещали культовые практики с первыми элементами научного мышления.